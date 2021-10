Vaticano: Papa nomina nuovo vescovo Bac Ninh in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo coadiutore della diocesi di Bac Ninh, in Vietnam, il reverendo Joseph Do Quang Khang, finora docente e decano degli studi nel seminario maggiore St. Joseph di Saigon. A darne notizia la sala stampa vaticana. Monsignor Joseph Do Quang Khang è nato il 7 novembre 1965 a Thu Duc, nell'arcidiocesi metropolitana di Hôchiminh Ville. Dal 1993 al 1999 ha svolto gli studi di filosofia e teologia nel seminario maggiore St. Joseph. Dal 2001 al 2006 ha compiuto gli studi di teologia biblica presso l'Institut Catholique de Toulouse, in Francia, ottenendo un Master's degree. Dal 2006 al 2010 ha studiato nel Pontificio Istituto Biblico di Roma, conseguendo la Licenza in Sacra Scrittura. È stato ordinato sacerdote il 30 giugno 1999 per l'arcidiocesi metropolitana di Hôchiminh Ville. Dal 2010 finora è stato decano degli studi nel seminario maggiore St. Joseph di Saigon, docente di Sacra Scrittura e greco biblico nel medesimo e nell'istituto cattolico del Vietnam. (Civ)