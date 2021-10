G20: Draghi, Italia ha lavorato per promuovere ripresa economica più equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da presidente di turno del G20, l’Italia ha lavorato per promuovere una ripresa economica più equa. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento di apertura del vertice G20 a Roma. Il capo del governo italiano ha ricordato in particolare lo “storico” accordo per un sistema internazionale di tassazione “più giusto e più efficace”, così come “i generosi impegni” da parte di Paesi e compagnie private per la distribuzione di vaccini anti-Covid nei Paesi più poveri: “Ora dobbiamo onorare quelle promesse”, ha aggiunto Draghi. Il presidente del Consiglio ha infine ricordato lo stanziamento di 650 miliardi di dollari nei Diritti speciali di prelievo, il nuovo strumento del Fondo monetario internazionale (Fmi), con la possibilità di redistribuire tali risorse ai Paesi più bisognosi.(Res)