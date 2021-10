Rpt - G20: Sereni, sfida ora è far arrivare all'ultimo miglio i vaccini nei Paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - "Questo G20 è un grande esercizio di multilateralismo e l'Italia ha fatto bene a scommettere sul ruolo delle organizzazioni internazionali". Lo ha dichiarato alla trasmissione di Rai Radio 1 Sabato Anch'io la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, che ha aggiunto: "Dalla riunione possono emergere impegni concreti sulla salute per i vaccini, con l'obiettivo di vaccinare nei Paesi più poveri il 40 per cento della popolazione entro la fine dell'anno e il 70 per cento entro la prima metà del 2022, un traguardo difficile ma non irraggiungibile. Abbiamo anche messo in evidenza quanto sia necessario irrobustire i sistemi sanitari pubblici, sia nei Paesi ricchi, ma ancor di più in quelli poveri. Noi - ha sottolineato Sereni - dobbiamo donare vaccini ma anche essere sicuri che lì ci siano strutture e personale in grado di far arrivare il vaccino all'ultimo miglio, alla persona che lo deve ricevere". (segue) (Res)