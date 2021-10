Rpt - G20: Sereni, sfida ora è far arrivare all'ultimo miglio i vaccini nei Paesi più poveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul clima, la vice ministra ha detto che "c'è il presidente Biden che viene a Roma dopo aver lanciato a casa sua uno straordinario programma di investimenti sociali e di sostenibilità ambientale per allineare un grande Paese come gli Stati Uniti agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e ci sono altri Paesi come la Cina e l'India che, con argomenti non del tutto incomprensibili, chiedono un tempo più lungo, che rischia però di non farci raggiungere il risultato. Serve dunque - ha detto ancora Sereni - una discussione franca sul clima, in cui ciascuno dica quello che è in grado di fare e quello che vuole fare, ma ci aspettiamo anche una pressione internazionale perché i Paesi maggiormente responsabili delle emissioni siano spinti da qui alla COP26 a portare in quella sede, tra qualche giorno, il massimo degli impegni che sono in grado di esprimere". (Res)