Clima: Johnson, serve impegno di tutti per vincere questa sfida

- L'umanità intera è in campo nella battaglia contro il cambiamento climatico: lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, rispondendo all'emittente "Sky News" prima di entrare ai lavori del G20 a Roma. "E le nebbie dell'umanità sono apatia, indifferenza politica, mancanza di volontà e l'eccessiva cautela delle persone su quello che possono raggiungere", ha affermato Johnson, chiarendo che serve una risposta collettiva. "Penso che ce la possiamo ancora fare. Penso che c'è un'opportunità, se tutti si impegnano verso questo obiettivo possiamo ottenere un accordo che ci permetta di contenere l'aumento delle temperature", ha detto il premier britannico precisando che il cambiamento climatico non sarà fermato alla Cop26 della prossima settimana a Glasgow. Facendo poi riferimento alla sua telefonata con Xi Jinping, Johnson ha osservato che la Cina "ha fatto enormi progressi in alcune aree". "Quello che vogliamo vedere è maggiori progressi da parte di molti molti Paesi", ha dichiarato il premier britannico chiarendo di aver detto al presidente cinese che Pechino può agire molto più rapidamente nella transizione per abbandonare l'uso del carbone.(Rel)