Legge Bilancio: (Lega), garantire proroga superbonus in aree colpite da terremoto

- "Chiederemo al governo uno sforzo ulteriore per garantire il superbonus alle popolazioni terremotate. Nel faticoso percorso di ritorno alla normalità le certezze sono importanti quanto le risorse. Per questo, già nei giorni scorsi, il gruppo Lega al Senato ha annunciato la presentazione di un emendamento per chiedere la proroga per tre anni di sismabonus rafforzato e superbonus 110 per cento per le comunità dell'area del cratere del terremoto del 2016". Lo affermano, in una nota, gli esponenti della Lega Luca Briziarelli, capogruppo in commissione Ambiente del Senato, Giuliano Pazzaglini, Paolo Arrigoni e Francesco Bruzzone. "Oggi abbiamo ribadito tale volontà a margine della conferenza stampa tenutasi a Norcia nel quinto anniversario del terremoto rispondendo alla richiesta in tal senso manifestata dal Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei", aggiungono.(Com)