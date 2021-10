Brexit: Johnson non esclude escalation in tensioni con Francia su diritti di pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Londra è "preoccupato" in quanto Parigi "sta per violare o sta già violando" l'accordo sul libero scambio concordato tra Regno Unito e Unione europea dopo la Brexit. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, parlando all'emittente "Sky News" prima della riunione del G20 a Roma. Johnson non ha escluso la possibilità di attivare il meccanismo di risoluzione delle dispute incluso nell'accordo: "No, certamente no. Non lo escludo", ha dichiarato. "Ma penso che tutti vogliono vedere cooperazione tra le potenze europee, e io ed Emmanuel Macron condividiamo la prospettiva comune secondo cui il cambiamento climatico è un disastro per l'umanità ed abbiamo gli strumenti per affrontarlo", ha precisato Johnson. (Rel)