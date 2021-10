G20: re saudita Salman, Riad mantiene ruolo di leader nella risoluzione delle crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita mantiene il suo ruolo di leader nella risoluzione delle crisi mondiali. Lo ha dichiarato il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, nel suo discorso in videoconferenza in occasione del vertice G20 a Roma. “Alcuni Paesi hanno difficoltà a ottenere i vaccini contro il Covid-19”, ha affermato il re, sottolineando la necessità di compiere un’azione “senza precedenti” per affrontare le ripercussioni dovute alla diffusione della pandemia. La delegazione saudita che si è recata a Roma in occasione del G20 è guidata dal ministro degli Esteri, il principe Faisal bin Farhan, e composta dal ministro delle Finanze, Mohammed Jada'an, il ministro della Salute, Tawfiq bin Fawzan Al Rabieh, e il governatore della Banca centrale saudita, Fahad Abdullah al Mubarak.(Res)