G20: per mogli e mariti capi di Stato visita di Roma oggi con lady Draghi al Colosseo

- Mentre si svolge il summit del G20 alla Nuvola dell'Eur, le mogli e i mariti dei leader e capi di stato partecipanti al vertice si godono la Capitale, con un programma fitto per approfittare delle sole 48 ore di permanenza. Il programma delle first ladies e first husbands ha previsto la visita guidata del Colosseo, questa mattina, alla presenza della moglie di Mario Draghi, Maria Serenella Cappello. Presenti fra gli alti Jill Biden, la moglie del presidente degli Stati Uniti Joe, Brigitte Macron, la moglie del presidente francese Emmanuel, Heiko von der Leyen, il marito della presidente della Commissione europea Ursula, Joachim Sauer, il marito della cancelliera tedesca Angela Merkel. Dopo la visita, un picnic lunch nel seicentesco Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, poi un tour della Cappella Sistina, e infine cena di gala al Quirinale. Domani prevista alle 8:00 la visita della Fontana di Trevi, poi i Musei Capitolini e un rinfresco alla Terrazza Caffarelli. (Rer)