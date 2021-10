G20: assessore Sanità Lazio, orgoglioso per foto con operatori sanitari e del soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso che nella foto del G20 sono presenti, in rappresentanza di tutti gli operatori sanitari e del soccorso, i nostri professionisti dell'Istituto Spallanzani. Un segnale importante per tutto il lavoro svolto e ancora da svolgere nel contrasto alla pandemia, in un luogo che è stato simbolo della campagna di vaccinazione. Roma è una delle Capitali del G20 con la più alta copertura vaccinale". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)