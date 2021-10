Viabilità: Aspi, su A8 Mi-Va deviazione uscita svincolo Busto Arsizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota la società Autostrade informa che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti: dalle 22:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 novembre, chi proviene da Varese dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Busto Arsizio. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, uscire al primo svincolo, seguendo le indicazioni per Busto Arsizio-Solbiate Olona, proseguire lungo Viale Malpensa e invertire il senso di marcia alla prima rotonda disponibile, per poi rientrare dallo svincolo di Busto Arsizio e proseguire in direzione di Milano; dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese. In alternativa, entrare a Gallarate. (Com)