Polonia-Ue: premier Morawiecki a "Il Messaggero", Varsavia rimane membro leale

- L'Unione europea è in una "situazione difficile", ma la Polonia rimane un Paese membro leale: lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista a "Il Messaggero". "Rispettiamo il diritto dell'Ue come ogni altro Stato membro", ha assicurato il premier polacco, precisando che tale rispetto non significa che le leggi europee siano superiori alla Costituzione nazionale. Il premier polacco ha quindi evidenziato che quella in essere è una situazione delicata, con una ripresa economica ancora fragile dopo la pandemia del Covid. "Non abbiamo nemmeno iniziato ad attuare il Recovery plan e ora c'è una crisi energetica che si profila", ha dichiarato Morawiecki evidenziando gli effetti sulle tasche dei cittadini. "L'Ue dovrebbe abbandonare il linguaggio del ricatto, esercitando pressioni e punendo coloro che osano avere la propria opinione", ha concluso il premier polacco. (Res)