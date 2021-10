San Siro: Goggi (Socialisti), non c’è bisogno di un nuovo stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se è veramente necessario un nuovo intervento immobiliare a San Siro, se ne discuta sinceramente e apertamente, senza il cavallo di Troia dello stadio Meazza. Lo dichiara in un comunicato Giorgio Goggi esponente dei socialisti di Milano commentando la questione stadio a San Siro. “Lo stadio Meazza è ancora funzionale per le partite e ha una perfetta visibilità del campo, se è troppo capiente si ristrutturi il terzo anello con funzioni compatibili e foriere di reddito, come si fa in tutto il mondo. Ogni intervento immobiliare in quell'area deve rispettare la prevalente vocazione a verde di tutto il complesso di San Siro, Stadio e ippodromo. La riqualificazione del quartiere popolare di San Siro, peraltro in parte già iniziata, è un obbligo in sé e prescinde dai destini dello stadio. Si parli chiaro ai cittadini” aggiunge Goggi. (Com)