- Persone, pianeta, prosperità. Tre parole, tre pilastri tematici. Così il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, ha commentato l’inizio del summit del G20 a Roma. “Il G20 Roma non sarà un vertice come gli altri. Enormi le sfide che ci ha messo davanti la pandemia, tante le opportunità di rilancio a cui stiamo lavorando. Un onore ospitarlo in Italia”, ha scritto Amendola su Twitter. (Res)