Legge Bilancio: Gelmini, nuova energia a famiglie e imprese dopo sacrifici ultimi due anni

- Con la legge di bilancio "diamo ossigeno al Paese, una prospettiva di crescita e sviluppo, nuova energia a famiglie e imprese dopo i sacrifici di questi due anni. Il lavoro è la vera emergenza e sono le aziende le uniche realtà in grado di creare nuova occupazione, non un sussidio di Stato. Per questa ragione in Consiglio dei ministri Forza Italia, con Renato Brunetta, ha lavorato per rivedere il reddito di cittadinanza: aiutiamo chi è più in difficoltà, ma controlli più stringenti sui beneficiari e soprattutto basta furbetti". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Con le risorse che avanzano possiamo potenziare le politiche attive del lavoro e garantire, ai giovani, più opportunità e meno assistenzialismo - aggiunge -. E poi il taglio delle tasse, riduzione dell’Irpef e dell’Irap, stipendi più alti per i lavoratori e meno spese a carico dei datori di lavoro. Adesso tocca al Parlamento, in particolare ai colleghi di Forza Italia e a tutto il centrodestra, migliorare questa manovra con un’attenzione particolare a scuola, Università, agricoltura ed edilizia: il superbonus è un’esperienza positiva, da confermare in modo diffuso".(Rin)