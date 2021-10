Brexit: Johnson, successo anche oltre le mie aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit “è stata decisamente un successo e anzi è andata anche meglio di quanto mi potessi aspettare sotto tanti punti di vista". Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, in un’intervista a "Sky TG24". "È stata innanzitutto un percorso democratico, la cosa giusta democraticamente parlando per il mio Paese", ha commentato Johnson. "La cosa - ha sottolineato - è stata abbastanza difficile da digerire per tanti amici, abbiamo una comunità italiana enorme e anche persone con cui si collabora che vivono in Inghilterra, sono migliaia e migliaia di italiani che hanno richiesto di trasferirsi nel Regno Unito e ci sono circa sei milioni di cittadini europei che hanno preso la residenza nel Regno Unito. Ormai siamo al 10 per cento di popolazione europea nel mio Paese, il problema è stato risolto. Dopodiché quello che vogliamo fare è un libero commercio con tutto il resto del mondo, anche con l’Italia. Sono trattative iniziate alcuni anni fa che stanno continuando e dobbiamo arrivare a degli accordi bilaterali appropriati con l’Italia. La nostra partnership con l’Italia è di grandissimo valore per noi", ha concluso. (Res)