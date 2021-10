Cina-Regno Unito: colloquio Xi-Johnson, Pechino invita Londra ad ampliare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto ieri un colloquio telefonico con il primo ministro britannico, Boris Johnson. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”. La Cina, ha detto Xi, vede i legami con il Regno Unito da una prospettiva strategica e di lungo termine. Pechino, ha aggiunto, invita Londra a esportare più prodotti di alta qualità verso la Cina e ampliare la cooperazione in settori come l'assistenza sanitaria, lo sviluppo verde, l'economia digitale, la finanza e l’innovazione. La Cina, ha assicurato Xi, faciliterà la cooperazione con le imprese britanniche e auspica che il Regno Unito tratterà quelle cinesi in modo equo e non discriminatorio. Johnson, riferisce "Xinhua", ha dichiarato che i due Paesi hanno interessi comuni su molte questioni importanti, come la salute pubblica globale, la ripresa economica mondiale, la questione nucleare iraniana e l’antiterrorismo. Il premier britannico ha aggiunto che il suo Paese è disposto ad approfondire la cooperazione con la Cina in settori come l'economia, il commercio, l'istruzione e l'energia pulita. Londra, ha detto, accoglie con favore le imprese cinesi ed è pronta a fornire loro un ambiente imprenditoriale aperto. (Pec)