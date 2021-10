Georgia: secondo turno elezioni amministrative, presidente Zourabishvili invita a voto per unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Georgia devono votare per l'unità e la pace: lo ha detto la presidente georgiana, Salome Zourabishvili, dopo aver votato oggi in un seggio di Tbilisi per il secondo turno delle elezioni amministrative. "Penso sia necessario per tutti noi imparare l'unità e la pace e io ho votato per questo. Spero molto che questa polarizzazione, che abbiamo visto nel periodo pre-elettorale, finirà", ha dichiarato la presidente facendo notare che altrimenti "saranno fatti solo gli interessi dei nostri vicini". Il ballottaggio delle elezioni amministrative si svolge oggi in 20 comuni del Paese. A sfidarsi anche i candidati sindaco nella capitale Tbilisi: l'uscente Kakha Kaladze, per il partito governativo Sogno georgiano, e per l'opposizione il candidato del Movimento nazionale unito Nika Melia. (Res)