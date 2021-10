Lavoro: Mic, prende corpo il nuovo welfare per lo spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende corpo il nuovo welfare per lo spettacolo. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della Legge di Bilancio 2022, che istituisce e assegna le prime risorse al fondo per il Sostegno economico temporaneo, viene pubblicata oggi la terza circolare dell'Inps sull'attuazione del nuovo sistema di welfare dei lavoratori dello spettacolo. La circolare 163 del 29 ottobre, infatti, chiarisce la portata delle misure in materia pensionistica dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, che riguardano il requisito dei contributi giornalieri ai fini dell'annualità di contribuzione; la natura delle prestazioni pensionistiche erogabili a fronte dei requisiti contributivi riferibili per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo (ad eccezione di ballerini, tersicorei e coreografi per i quali la contribuzione utile per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia con 20 anni di contributi deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica professionale); le modalità per la contribuzione d'ufficio; la contribuzione speciale per gli attori cinematografici e dell'audiovisivo; la determinazione dell'anzianità contributiva; l'annualità contributiva minima richiesta per il diritto alle prestazione, individuata in 90 contributi giornalieri; le modalità di accertamento del requisito dell'annualità di contribuzione e diritto alla pensione; i criteri di valutazione della contribuzione del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo; il calcolo delle prestazioni; i requisiti di accesso alle pensioni. (segue) (com)