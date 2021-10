Green Pass: Barbieri (Confcommercio), tre sabati di manifestazioni costano a negozi 10,2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 10,2 milioni di euro solo per corso Buenos Aires e l'area del centro: una perdita del 27 per cento (su 37,7 milioni di euro di fatturato). E' il "conto", in una zona circoscritta, pagato negli ultimi tre sabati a Milano da negozi, bar e ristoranti nelle ore interessate dalle manifestazioni no green pass. Lo stima Confcommercio Milano con l’ufficio studi. La perdita del 27 per cento coincide con la valutazione espressa dalle imprese nel sondaggio realizzato dalla Confcommercio milanese sul green pass e le manifestazioni di protesta (risposte da 613 imprese): la diminuzione media del volume d'affari indicata dagli imprenditori (il 32 per cento è direttamente coinvolto dai cortei) è del 27,4 per cento. Più alta per i negozi non alimentari: 30 per cento. "10,2 milioni di euro persi in 3 sabati di proteste in un'area limitata. Un bilancio che potrebbe essere ben più pesante se dovesse perdurare questa situazione di caos con un impatto significativo sull'attrattività della città. Chi sarebbe infatti invogliato a recarsi in città - si chiede Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - sapendo di trovare confusione e disagi per cortei più o meno autorizzati? Il danno economico rischia seriamente di aggravarsi con l'avvicinarsi del periodo natalizio". (segue) (Com)