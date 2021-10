Green Pass: Barbieri (Confcommercio), tre sabati di manifestazioni costano a negozi 10,2 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sondaggio di Confcommercio Milano Il 70 per cento è favorevole all'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro. Il 73 per cento non ha riscontrato criticità legate al controllo del green pass . Il 71 per cento risente ancora dei danni subiti per effetto dell'emergenza Covid. In particolare nella ristorazione: 86 per cento. Il 68 per cento delle imprese ritiene non condivisibili le proteste anti green pass. E il 16 per cento chiede percorsi definiti e un maggior controllo delle Forze dell'Ordine. Ma quali soluzioni possono essere adottate per limitare il rischio di ulteriori gravi cadute nell'attività commerciale? Imporre l'obbligo vaccinale per il 38 per cento abolire il green pass per il 28 per cento, limitare le manifestazioni per il 23 per cento, aumentare il presidio delle forze dell’ordine per l'11 per cento. "Chiediamo – conclude Barbieri - manifestazioni nel rispetto delle regole. Non è in discussione la libertà di protesta, ma l'ossessiva frequenza di questi cortei. Il nemico da combattere, non dimentichiamolo, è la pandemia". (Com)