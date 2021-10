Grecia: 5 dicembre elezione nuova leadership partito Kinal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento socialista per il cambiamento (Kinal) ha deciso che l'elezione del nuovo leader del partito avverrà il 5 dicembre come programmato. Il comitato del partito ha deciso all'unanimità che il programma per la nomina della nuova leadership non cambierà, nonostante il decesso della leader Fofi Gennimata questo lunedì a causa di un tumore. Sono sei i candidati a sostituire Gennimata e, se nessuno di questi dovesse ottenere la maggioranza dei voti il 5 dicembre, i due più votati si sfideranno in un ballottaggio la settimana seguente. Kinal è un partito parlamentare greco che conta 22 deputati (sui 300 del Parlamento di Atene). (Gra)