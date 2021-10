G20: Johnson, summit ha ruolo chiave per sbloccare azione su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 riunisce i Paesi che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale per cui ha un ruolo chiave nello sbloccare l'azione globale contro il cambiamento climatico. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, scrivendo su Twitter mentre sta iniziando a Roma il summit del G20 con il presidente del Consiglio Mario Draghi che sta accogliendo i capi delle delegazioni presenti. "Questo fine settimana al G20 in Italia chiederò passi ambiziosi", ha detto Johnson, "che costruiranno l'economia ad emissioni zero del futuro".(Res)