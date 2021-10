Campidoglio: Michetti, mi dimetto da consiglio per dare contributo civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho deciso di dimettermi dalla carica di consigliere comunale perché forte è la consapevolezza dell’importanza di voler continuare ad assicurare la formazione, l’aggiornamento e l’assistenza ad amministratori e funzionari pubblici. E come Presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, potrò continuare ad offrire questo contributo civico". Così Enrico Michetti, già candidato a sindaco di Roma per il centrodestra e pertanto eletto in Assemblea capitolina, interpellato da "Agenzia Nova". "Un contributo indubbiamente superiore - aggiunge - rispetto a quanto potrei garantire se assumessi il ruolo politico di consigliere di opposizione. Ci tengo a ringraziare chi mi ha sostenuto. Resterò sempre e comunque - conclude - a disposizione di Roma Capitale”. (Rer)