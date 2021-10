Georgia: ambasciatrice Usa, garantire cure mediche a Saakashvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati per le condizioni di salute dell'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili e stanno monitorando da vicino la situazione per assicurarsi che gli vengano fornite le cure mediche dovute. E' quanto dichiarato dall'ambasciatrice statunitense, in Georgia, Kelly Degnan, parlando ai giornalisti. La diplomatica Usa ha invitato con urgenza il governo di Tbilisi a curare Saakshvili "giustamente, imparzialmente e nel rispetto delle leggi georgiane e degli standard internazionali". "Il signor Saakashvili è un cittadino ucraino, per cui l'Ucraina è particolarmente interessata alla sua salute", ha dichiarato Degnan. (segue) (Res)