Georgia: ambasciatrice Usa, garantire cure mediche a Saakashvili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente georgiano Saakashvili, attualmente detenuto ha annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di sospendere la cooperazione con lo staff medico durante lo sciopero della fame intrapreso nelle ultime settimane. “Come sapete, stavo collaborando con il consiglio medico nominato dal governo, con l'unico scopo di mantenere una capacità minima di lavoro e capacità di pensiero fino al giorno delle elezioni. Termino oggi questa collaborazione. Sono grato ai membri del consiglio ed è un peccato che il governo non abbia tenuto conto della loro raccomandazione principale. Dopo oggi, non riceverò più cure per alleviare la fame e non mi sottoporrò più a test”, ha reso noto Saakashvili. “Sono venuto in Georgia perché pensavo che il nostro paese si stesse finalmente dirigendo verso il totalitarismo e che i georgiani lo stessero lasciando fare”, ha detto l’ex presidente, chiedendo ai cittadini di recarsi al voto al secondo turno delle elezioni locali e sostenere l’opposizione. (Res)