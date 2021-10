Ambiente: Pastorino (Leu), bene progetto Sala, rivoluzione verde con i sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, va nella giusta direzione. La proposta politica ecologista non significa affatto la rinuncia alla battaglia sui diritti sociali né tantomeno a quelli civili. Sono argomenti che vanno di pari passo, fanno parte di un unico discorso. Gli investimenti green sono un elemento di forza per contrastare le disuguaglianze, creare nuovi posti di lavoro e ridurre l'impatto sull'ambiente, come evidenzia lo sforzo del Pnrr". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Leu Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera. "La rivoluzione verde - aggiunge Pastorino - parte dalle città, dove i sindaci, come Sala appunto, sono in prima linea sulle politiche da attuare in chiave di sviluppo sostenibile. E sul punto politico è condivisibile la necessità di un centrosinistra plurale, con una coalizione che non si schiacci sul maggioritario, ma che anzi allarghi il campo con una legge di tipo proporzionale. Un sistema che favorisce anche una maggiore partecipazione, fondamentale in tempi di un preoccupante astensionismo".(com)