Milano: cerca di rubare portafoglio ad autista, fermato dalla polfer

- Nella giornata di ieri gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino marocchino, risultato maggiore degli anni 18 ed irregolare in Italia, per il reato di furto con strappo in concorso. I poliziotti, impiegati in un servizio antiborseggio nell'area della stazione di Milano Centrale, hanno notato due giovani che si sono avvicinati ad un autobus diretto agli aeroporti milanesi. Poco dopo, uno dei due, con mossa fulminea, ha strappato il portafogli dalle mani dell'autista e con il suo complice si è dato alla fuga venendo però bloccato ancora con la refurtiva che è stata restituita alla vittima. Il giovane, che ha dichiarato di essere minorenne, è stato sottoposto all'esame radiologico che ha stabilito la sua maggiore età. Il suo complice è riuscito a darsi alla fuga ma i poliziotti sono già risaliti alle sue generalità. Si tratta di un cittadino marocchino di 16 anni che verrà denunciato in stato di libertà. (Com)