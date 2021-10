Viabilità: Aspi, su A1 Mi-Na chiusure notturne stazione di Melegnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade informa in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di mantenzione delle pensiline di stazione, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia: in entrata verso Milano, di entrare allo svincolo di San Giuliano Milanese; in uscita per chi proviene da Milano, di uscire allo svincolo Via Emilia, percorrere la SS9 Via Emilia in direzione Lodi e la SP40 in direzione Melegnano; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, uscire allo svincolo Val Tidone di competenza della società Milano Serravalle Milano Tangenziali e percorrere la SP412 verso Pavia la SP40 in direzione Melegnano. (Com)