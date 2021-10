Vaticano: Papa ha incontrato il premier indiano Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza, questa mattina, il primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Successivamente, in Segreteria di Stato, il primo ministro indiano ha salutato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e monsignor Paul R. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. "Nel corso di una breve conversazione - si legge nella nota - ci si è soffermati sui cordiali rapporti intercorrenti tra la Santa Sede e l'India". (Civ)