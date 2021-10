Banche: il futuro dei pagamenti alla sesta edizione del salone Abi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro dei pagamenti, l'euro digitale, l'evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali, l'open banking, ma anche la blockchain e l'intelligenza artificiale. Da mercoledì 3 novembre fino a venerdì 5, la sesta edizione del Salone dei Pagamenti fa il punto su tutte le novità, le tendenze in atto e le prospettive future di questo mercato, anche alla luce dell'accelerazione determinata dalla pandemia, che ha in parte modificato le abitudini di pagamento degli italiani. Al Salone, istituzioni, banche, Pa, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori si confronteranno nelle numerose sessioni di dibattito e approfondimento in cui si articola l'evento promosso da Abi e organizzato da ABIeventi. (segue) (com)