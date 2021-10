Banche: il futuro dei pagamenti alla sesta edizione del salone Abi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dare l'avvio ai lavori di questa sesta edizione, che si conferma completamente digitale e multicanale, sarà il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che la mattina del 3 novembre aprirà la sessione plenaria dedicata al tema de "I pagamenti in Europa: il futuro è già qui?", su cui a seguire si confronteranno alcuni dei protagonisti del mercato. La seconda giornata del convegno, invece, sarà aperta dal direttore generale Abi, Giovanni Sabatini, il cui intervento darà il via alla sessione plenaria su "Le sfide dell'opentech tra innovazione e sostenibilità". Anche quest'anno il Salone si svolgerà su una piattaforma digitale mettendo a disposizione dei partecipanti quattro aree esperienziali, realizzate ad hoc per ricreare l'esperienza immersiva dell'area espositiva, con stand virtuali da esplorare liberamente grazie ad una mappa 3D navigabile. Attraverso 60 sessioni di dibattito con oltre 200 relatori, il convegno approfondirà nove filoni tematici: "Il futuro digitale dei pagamenti globali", "L'esperienza nel negozio di domani", "E-commerce ed ecosystems", "La nuova frontiera Open Tech", "Verso una società digitale", "Digital Life e nuove generazioni", "Euro Digitale", "Security in payments", "Fintech & Startup". Il programma completo e tutte le informazioni utili sull'evento sono disponibili sul sito www.salonedeipagamenti.com (com)