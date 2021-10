Donbass: presidente ucraino Zelensky, uso droni turchi solo per scopi difensivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell'Ucraina utilizzano le armi disponibili solo per proteggere la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato e solo in risposta alle violazioni da parte del nemico nel Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti da Odessa come riportato da una nota della presidenza. "Non stiamo conducendo un'offensiva, stiamo solo rispondendo", ha sottolineato Zelensky precisando che tale discorso vale anche per l'uso dei droni turchi nel Donbass. Stessa linea sull'utilizzo dei droni turchi da parte ucraina è stata espressa anche dal ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. "Abbiamo rispettato le procedure di comunicazione necessarie attraverso il Centro congiunto di coordinamento e controllo e l'Osce per applicare il nostro diritto all'auto difesa", ha dichiarato Kuleba. (Res)