G20: Sanchez, obiettivo Spagna è gettare basi crescita sostenibile e inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità della Spagna al summit del G20 di Roma è gettare le per una crescita più sostenibile, equa e inclusiva. Lo ha scritto su Twitter il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, che è arrivato nella capitale italiana per partecipare alla due giorni di lavoro. Per raggiungere tale obiettivo, ha aggiunto Sanchez, bisogna “partire da soluzioni multilaterali” perché “solo insieme possiamo farcela con successo”. (Res)