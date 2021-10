Difesa: sottosegretario Pucciarelli su festa cavalleria Esercito, "sempre in prima linea nelle situazioni più difficili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nella data in cui la cavalleria militare italiana ricorda il fatto d’arme di Pozzuolo del Friuli, cruciale battaglia difensiva svoltasi tra il 29 e il 30 ottobre 1917 in cui il sacrificio della seconda brigata di cavalleria bloccò l’avanzata nemica verso il Piave impedendo alle forze tedesche di tagliare la ritirata della nostra terza armata dopo la rotta di Caporetto, "sono particolarmente lieta di esprimere la mia vicinanza agli uomini ed alle donne di questa nobile arma dell’Esercito italiano". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in occasione della festa dell’arma di cavalleria dell’Esercito italiano, eletta nel giorno della leggendaria resistenza opposta a Pozzuolo del Friuli dai dragoni di “Genova” e dai lancieri di “Novara”. "Nelle tradizionali celebrazioni annuali di questo luminoso esempio di tenacia, ardimento, senso della responsabilità e consapevole sacrificio, che già allora suscitò l’ammirazione dello stesso nemico, la nostra cavalleria e ciascun suo componente si stringono in una continuità trans-generazionale con cui rafforzano e rinnovano idealmente il proprio impegno di servizio a favore della collettività", ha proseguito Pucciarelli secondo cui "nel bloccare l’avanzata di un avversario numericamente superiore per uomini e mezzi, la cavalleria compì quel primo eroico passo che un anno dopo avrebbe portato all’affermazione risolutiva di Vittorio Veneto un’Italia giovane, ma già capace di assorbire i colpi più duri per rialzarsi e portare a compimento il tanto agognato ideale unitario". (segue) (Com)