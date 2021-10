Energia: Moldova, accordo con Gazprom per prolungare contratto forniture gas di 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha raggiunto un accordo con la compagnia energetica russa Gazprom per prolungare di cinque anni il contratto sulle forniture di gas naturale. Lo ha annunciato il ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo regionale della Moldova. Tali forniture, viene precisato, inizieranno ad arrivare in Moldova dal primo novembre. "I negoziati tra la delegazione moldava e Gazprom si sono conclusi a San Pietroburgo. In base all'accordo, il contratto tra Gazprom e Moldovagaz sarà prolungato per cinque anni, utilizzando la formula proposta dalla parte moldava", ha fatto sapere ieri sera il ministero di Chisinau tramite un post su Facebook. Nelle scorse ore la premier moldava Natalia Gavrilita aveva parlato di "progressi" durante i negoziati tra la Moldova e la società russa Gazprom sulle forniture di gas. "Siamo stati partner affidabili di Gazprom per molti anni, speriamo di condurre un dialogo pragmatico. Il ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale della Moldova, il vice premier Andrei Spinu, è stato a San Pietroburgo in questi giorni, dove ha incontrato il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Aleksej Miller. Sono stati notati alcuni progressi nei negoziati", aveva detto Gavrilita. (Rob)