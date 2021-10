Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo al mattino poco nuvoloso o al più velato sui settori orientali, da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso sulla fascia occidentale, dal pomeriggio aumento ovunque della nuvolosità. Precipitazioni assenti fino alla tarda mattinata, quindi deboli o localmente moderate anche a carattere convettivo sui settori centro occidentali, meno probabili a est. Quota neve a circa 2000 metri sui settori alpini. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 6 e 8°C, massime tra 14 e 16°C. (Rem)