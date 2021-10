© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni ovunque da deboli a localmente moderate durante tutta la giornata, a quota neve oltre 2200 metri. Temperature minime in aumento, massime stazonarie o in lieve calo. In pianura minime attorno a 11°C, massime a circa 15°C (Rem)