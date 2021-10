Monza: rapinano e aggrediscono due persone, due giovani arrestati dai carabinieri a Seveso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini di nazionalità marocchina, un diciottenne e 21enne sono stati arrestati dopo aver rapinato due giovani sulla banchina della stazione, provando a sfuggire alla cattura. È successo poco dopo le 18 di lunedì scorso, due amici di 23 e 29 anni, entrambi operai originari del Pakistan, erano fermi sulla banchina della stazione ferroviaria “Trenord” di Seveso (MB). I due sono stati approcciati da due ragazzi, entrambi con precedenti per reati in materia di stupefacenti, originari del Marocco ma da tempo in Italia senza una fissa dimora. Neanche il tempo di realizzare cosa volessero che si sono ritrovati addosso le mani dei due marocchini che, con fare minaccioso e verosimilmente influenzato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, li hanno aggrediti. I due hanno quindi puntato il 23enne e, mentre uno gli sfilava gli occhiali da sole, l’altro complice si è impossessato del suo monopattino elettrico e poi, insieme, si sono poi allontanati schernendo il malcapitato. Quest’ultimo ha cercato invano di riprendere il proprio monopattino afferrandone il manubrio ma è stato nuovamente aggredito, prima con le mani al collo e poi con un coltello puntato alla gola. A quel punto il 23enne pakistano ha reagito ed è riuscito a divincolarsi schivando anche una pericolosissima coltellata all’addome, per poi però subire il ritorno dei due che, dopo averlo ripetutamente colpito con schiaffi e pugni, si sono allontanati con il monopattino. (segue) (Com)