Reddito cittadinanza: Fapi, scelta opportuna modifica, accettare lavoro

- "La modifica dei criteri di erogazione del reddito di cittadinanza a cui sta lavorando il governo è una scelta opportuna e necessaria che abbiamo invocato da diversi mesi". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. "Non si poteva immaginare di spingere ulteriormente l'assistenzialismo a discapito delle piccole imprese che arrancano nella ricerca di lavoratori, in particolare nel comparto della somministrazione di cibi e bevande, ma anche nell'edilizia ed in agricoltura - aggiunge -. I percettori non possono rifiutare le opportunità di lavoro che si presentano, ma accogliere le esigenze del mondo produttivo. La svolta ipotizzata dal Governo, darà ulteriore spinta alla ripresa economica e al risanamento dei conti dello Stato".(Com)