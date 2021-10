Banco di Sardegna: a settembre crescono i ricavi e si riducono i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un utile lordo di 10 milioni di euro e una crescita del 10,3 per cento rispetto a 12 mesi fa, con un utile netto da 9,3 milioni. E' il bilancio del Banco di Sardegna per i primi nove mesi dell'anno. Il Cda dell'istituto di credito, presieduto da Antonello Arru, ha approvato la situazione contabile trimestrale al 30 settembre 2021. L'andamento di questi nove mesi del 2021 è nel segno della continuità positiva evidenziando una crescita sostenibile sul fronte dei ricavi ed un contenimento virtuoso dei costi di gestione, scesi anno su anno del 4,1 per cento. Di rilievo il calo del cost/income, sceso a/a dal 65,7 per cento al 61,9 per cento. In particolare evidenza la crescita delle commissioni (+13,9 per cento), che sono salite al 47,8 per cento della loro incidenza sul primo margine, confermando quindi il trend ormai pluriennale di progressivo arricchimento dell'attività caratteristica della banca con la consulenza e l'intermediazione verso nuovi prodotti finanziari. "Siamo molto soddisfatti del raggiungimento di un risultato della gestione operativa superiore ai 108 milioni, in crescita del 12,8 per cento rispetto al settembre 2020 – ha dichiarato il direttore generale del Banco, Giuseppe Cuccurrese - che ci ha consentito di assorbire il maggiore impatto, per 46,5 milioni, delle rettifiche su crediti non ricorrenti ascrivibili all'aggiornamento dei modelli valutativi alle più recenti indicazioni normative". (segue) (Rsc)