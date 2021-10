Banco di Sardegna: a settembre crescono i ricavi e si riducono i costi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contro, i citati maggiori accantonamenti hanno consentito di rafforzare ulteriormente la solidità del bilancio elevando al 57,7 per cento (dal 49,8 per cento di fine 2020) la copertura dei crediti deteriorati, e allo 0,71 per cento (dallo 0,35 per cento) la copertura dei crediti in bonis. In tale ambito, queste evidenze trovano attestazione nel Texas ratio - sceso ad un eccellente 49,9 per cento (56,6 per cento a fine 2020) – e nel CET 1 ratio, che si conferma al 31,7 per cento. "Ciò premesso – ha aggiunto Cuccurese - cogliamo quindi con soddisfazione tanto l'allineamento dei tassi di copertura alla best practice quanto la realizzazione di un utile lordo di 10 milioni (netto 9,3 milioni). Sul fronte del credito, registriamo con soddisfazione la crescita dell'1,5% dei finanziamenti in bonis alla clientela rispetto a fine 2020, con una brillante performance dei mutui casa, con nuove erogazioni nel periodo per 439 milioni". (Rsc)