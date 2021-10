G20: Climate camp blocca Via Cristoforo Colombo, "summit inadeguato", presidio sgomberato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Climate Camp, associazione ambientalista ha bloccato questa mattina via Cristoforo Colombo all'altezza del ministero della Transizione ecologica, alle porte del quartiere Eur dove si sta svolgendo il G20 per manifestare in modo "non violento" contro il vertice conclusivo del G20 "completamente inadeguato rispetto agli scenari catastrofici che vediamo delineati nel presente e nel futuro su questo questo pianeta". Si legge in una nota degli attivisti. "Siamo qui perché i governi del G20 hanno fallito. Il vertice del G20 sfoggia parole pompose come People Planet and Prosperity, ma dimostra con il proprio agire che l'unico obiettivo è una quarta P, il Profit". I manifestanti, poco meno di 50, non erano stati autorizzati, hanno iniziato il loro presidio intorno alle 7:30. Si sono seduti a terra sulla Colombo, l'arteria principale di Roma che porta al quartiere Eur e hanno intonato cori ed esibito cartelli. Le forze dell'ordine presenti sul posto hanno sgomberato l'area, e qualcuno è stato portato via a forza. (Rer)