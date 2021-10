Lavoro: Aspal, in Sardegna regna il precariato, penalizzati giovani e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'estate a due facce per il mercato del lavoro in Sardegna. Con una prima parte molto positiva con arrivi e presenze turistiche che hanno avuto un grande impatto sull'occupazione. La crescita ha raggiunto addirittura livelli simili all'estate 2019, quella prima del Covid. Turismo, servizi ricreativi e culturali, ristorazione solo per citarne alcuni, sono settori che hanno registrato dati molto incoraggianti. Dal report stilato dall'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Aspal emerge che la fase espansiva si è arrestata a metà settembre quando si è verificata una nuova flessione dell'occupazione che ha riportato le attivazioni nette (attivazioni meno cessazioni) su livelli simili a quelli registrati nel 2020, quando la campagna vaccinale non era ancora partita. Le categorie colpite più duramente sono sempre le più fragili: donne, giovani, stranieri, titolari di contratti part-time. A colpire nel Report è soprattutto la riduzione di attivazioni nette di contratti a tempo indeterminato. Un trend negativo cominciato in primavera e peggiorato nei mesi successivi, chiaro sintomo del prolungato clima di incertezza che si sta attraversando sin dall'inizio della pandemia. Le imprese sembra non abbiano ancora ripreso a compiere investimenti di medio e lungo periodo (i contratti a lungo termine rientrano fra questi). Inoltre, a peggiorare l'andamento di questo tipo di contratti, si è aggiunta a giugno scorso la fine del blocco dei licenziamenti che ha portato le aziende in difficoltà a mettere fine ad alcuni rapporti di lavoro. Il report segnala inoltre un altro elemento di criticità che ha contribuito a ridurre le attivazioni nette di contratti a tempo indeterminato: un significativo e anomalo aumento delle cessazioni volontarie (o dimissioni). Un fenomeno che si è verificato in molte parti del mondo, ribattezzato negli Stati Uniti come "Great Resignation" o "Big Quit", le cui cause sono ancora poco chiare. (segue) (Rsc)