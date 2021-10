Lavoro: Aspal, in Sardegna regna il precariato, penalizzati giovani e donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo vivendo una situazione complessa e imprevedibile per la quale non esistono modelli previsionali con cui analizzare i fenomeni di lungo periodo" ha detto la direttrice generale Maika Aversano. "Per questo l'Aspal - ha continuato - sta cercando di fare un monitoraggio attento e puntuale sul mercato del lavoro, per cogliere più rapidamente possibile segnali che possano consentire di pensare e programmare azioni mirate". La direttrice generale ha anche ricordato inoltre che prosegue il lavoro sul territorio, in particolare la digitalizzazione dei processi, con l'obiettivo di migliorare sempre di più i servizi per il lavoro erogati dai Cpi dell'Aspal. (Rsc)