Business news: Commissione Ue, sì a misure di sostegno da 358 milioni a Pmi romene colpite da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato in settimana un regime di aiuti, del valore di 358 milioni di euro, lanciato dalle autorità della Romania per sostenere le Pmi colpite dalla pandemia di Covid-19 e dalle restrizioni che il governo di Bucarest ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. Lo riferisce la stessa Commissione con un comunicato. La misura è stata approvata ai sensi del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Secondo lo schema, il sostegno pubblico assumerà la forma di sussidi diretti per investimenti in attività produttive, fino ad un massimo di un milione di euro per beneficiario. Questo schema può avvantaggiare le Pmi attive in settori particolarmente colpiti dalla pandemia, come l'industria di trasformazione, l'edilizia, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la riparazione di autoveicoli e motocicli, il trasporto e il magazzinaggio. La Commissione ha riscontrato che il programma è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo sugli aiuti di Stato: il sostegno non supererà il limite per beneficiario e l'aiuto sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. L'esecutivo comunitario ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a gravi turbative dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) e le condizioni del quadro temporaneo. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura in conformità con le norme Ue sugli aiuti di Stato. (Rob)