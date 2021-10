Business news: Albania, presidente Meta approva disegno di legge per ingresso in mercato eurobond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese, Ilir Meta ha approvato il disegno di legge per l'ingresso dell'Albania nel mercato degli eurobond. Meta ha dato il suo consenso all'immediata entrata in vigore di questa legge, al fine di non intralciare le opportunità di utilizzo degli eurobond alle condizioni più favorevoli. Il disegno di legge avrà validità solo dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento albanese. Nel frattempo, il capo dello Stato ha invitato tutti i parlamentari a valutare attentamente l'iniziativa di legge prima della sua approvazione, per esaminare i fatti, discutere e decidere con trasparenza e responsabilità, soprattutto quando si tratta di uno strumento che "dovrebbe non solo essere trattato con cura, ma anche essere utilizzato in modo efficiente a beneficio dell'economia albanese". Il presidente albanese ha invece chiesto al Consiglio dei ministri, ministero delle Finanze e dell'Economia, nonché alla commissione parlamentare Economia e Finanze, per presentare una relazione ai deputati e alla plenaria dell'Assemblea, in modo esaustivo su più questioni. (Alt)