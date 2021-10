Business news: Opel chiuderà lo stabilimento di Ruesselheim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda automobilistica tedesca Opel, parte del gruppo Stellantis, chiuderà lo stabilimento di Ruesselheim, in Assia, alla fine dell'anno. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che presso l'impianto sono impiegati circa 260 lavoratori. Il consiglio di fabbrica ha denunciato la decisione della dirigenza come “violazione degli obblighi contrattuali”. A giugno scorso, Opel si era infatti impegnata a mantenere 160 posti di lavoro a Ruesselheim. Inoltre, gli impegni di investimento derivanti dal contratto collettivo stipulato dall'azienda con il Sindacato dei metallurgici tedesco (Ig Metall) non verrebbero rispettati con la chiusura della fabbrica. In base agli accordi con la rappresentanza dei lavoratori, Opel non può attuare licenziamenti fino all'estate del 2025. Tuttavia, dall'acquisizione nel 2017 da parte del gruppo automobilistico francese Peugeot Société Anonyme (Fca), che ha fondato Stellantis con la concorrente italo-statunitense Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Opel ha tagliato migliaia di posti di lavoro convincendo i dipendenti a lasciare l'azienda nell'ambito di intese con il sindacato. Intanto, la forza lavoro ha indetto proteste contro Stellantis in tutte le sedi di Opel per il 29 ottobre prossimo. (Geb)