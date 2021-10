Business news: Volkswagen, utile in calo del 12 per cento nel terzo trimestre, 2,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha subito nel terzo trimestre del 2021 un crollo dell'utile operativo del 12 per cento su base annua, a circa 2,8 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è dovuto in particolare all'offerta carente su scala globale, alle strozzature nelle forniture e alla scarsità di semiconduttori. A ogni modo, il gruppo ha confermato le previsioni sugli utile per il 2021, con un rendimento tra il 6 e il 7,5 per cento. Intanto, l'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, ha esortato a non rallentare la transizione dell'azienda verso la mobilità digitale neutra per il clima. Inoltre, l'Ad ha affermato: “I risultati del terzo trimestre mostrano ancora una volta che ora dobbiamo andare avanti costantemente con il miglioramento della produttività nel settore dei volumi”. Diess ha quindi evidenziato: “Siamo determinati a mantenere la nostra posizione forte nei confronti dei concorrenti nuovi e consolidati”. (Geb)