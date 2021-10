Business news: Russia, riserve internazionali a livello record di 621 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali della Russia sono aumentate di 1,3 miliardi di euro, ovvero dello 0,2 per cento nel periodo tra il 15 ed il 22 ottobre, attestandosi a 621,6 miliardi di dollari. Lo ha comunicato la Banca centrale russa, sottolineando che si tratta del nuovo record storico. Le riserve internazionali russe includono gli asset stranieri con elevata liquidità detenuti dalla Banca centrale di Russia e dal governo. Le riserve includono oro monetario, diritti speciali di prelievo, una posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale (Fmi) e soldi in valute straniere. Nel 2020 le riserve internazionali della Russia erano aumentate del 7,5 per cento arrivando a 595,8 miliardi di dollari. (Rum)